Профессор Волкова заявила, что тепловой удар становится опасным для жизни при галлюцинациях, рвоте и высокой температуре

Доктор медицинских наук, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Лариса Волкова в беседе с RT перечислила симптомы теплового удара, которые указывают на угрозу жизни.

Специалист подчеркнула, что при спутанности сознания, галлюцинациях, обмороке, судорогах, рвоте, резком ухудшении состояния, температуре тела около 40 градусов, нарушении дыхания или сердечного ритма, а также при проблемах с глотанием необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Эти признаки свидетельствуют о развитии опасного для жизни теплового удара.

Лариса Волкова обратила особое внимание на то, что у детей состояние может ухудшаться особенно быстро, поэтому им нужна немедленная помощь медиков.