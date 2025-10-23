Профессор Волчкова напомнила об активации герпеса из-за холода и стресса

Вирус герпеса присутствует в организме большинства людей, находясь в «спящем» состоянии. Однако определенные факторы могут спровоцировать его активацию, напомнила заведующая кафедрой инфекционных болезней Первого московского медуниверситета им. И. М. Сеченова и профессор Елена Волчкова в беседе с KP.RU .

По ее словам, эмоциональное напряжение ослабляет защитные силы организма и способствует пробуждению герпеса.

«Способы борьбы со стрессом у всех разные — кому-то нужно больше отдыхать, высыпаться, кому-то наконец взять отпуск, кому-то изменить круг общения», — отметила эксперт.

Она также посоветовала избегать переохлаждения, так как холод снижает клеточный иммунитет, контролирующий активность вирусов герпеса. Кроме того, важно ограничить потребление спиртного и не допускать обострения хронических заболеваний.