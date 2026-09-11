Профессор Вишневская посоветовала есть грибы умеренно

Профессор Пермского Политеха Нина Вишневская перечислила свойства боровиков, лисичек, опят, рыжиков и других осенних грибов. Эксперт также напомнила о противопоказаниях и умеренных порциях, сообщает Ura.ru .

Боровики богаты белком, витаминами C, D, PP и группы B, а также минералами. По словам Вишневской, бета-глюканы и эрготионеин в их составе полезны для сосудов. Грибы не рекомендуют детям до семи лет, беременным, кормящим женщинам, пожилым и людям с болезнями ЖКТ, печени и почек.

Лисички редко бывают червивыми благодаря хитинманнозе. Они содержат клетчатку, витамины A, C, D, E и группы B. При гастрите с повышенной кислотностью их лучше исключить из рациона. Опята содержат около 20 килокалорий на 100 граммов, пищевые волокна, железо, калий и магний, но противопоказаны при обострениях болезней ЖКТ, печени, почек и подагре.

Рыжики богаты бета-каротином, который важен для зрения. Ученая посоветовала тушить или запекать их, а не жарить в большом количестве масла. Подосиновики содержат полисахариды, которые, как отметила Вишневская, поддерживают иммунитет; маслята богаты витаминами группы B, но собирать их следует вдали от дорог и промзон.

Грузди содержат витамин D, важный для костей и нервной системы. При подагре, артрите, язве, гастрите и панкреатите их употреблять не стоит. Вишневская подчеркнула, что здоровым взрослым грибы следует есть умеренно — обычно один-два раза в неделю.