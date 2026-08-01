Профессор Трифонова предупредила, что жесткие интервалы между кормлениями младенца нарушают лактацию

Грудное вскармливание — процесс естественный, но не всегда простой. Заместитель главного врача Сеченовского центра материнства и детства по науке и инновационному развитию, доктор медицинских наук, профессор Наталья Трифонова в беседе с Life.ru ответила на распространенные вопросы о грудном вскармливании.

Эксперт подчеркнула, что кормление по требованию — научно обоснованная рекомендация ВОЗ и ЮНИСЕФ. Чем чаще ребенок сосет грудь, тем активнее стимулируется лактация. Жесткие интервалы между кормлениями нарушают этот механизм.

Трифонова развеяла миф о нехватке молока. В большинстве случаев снижение лактации связано со стрессом, редкими прикладываниями к груди, неправильным захватом, недостатком сна или питания. Истинная первичная гипогалактия, при которой организм изначально не способен вырабатывать достаточное количество молока, встречается примерно у 5% женщин.

Профессор отметила, что современные молочные смеси — хорошая альтернатива при невозможности грудного вскармливания, но полностью заменить грудное молоко они не способны. Оно содержит иммунные клетки, антитела, олигосахариды, гормоны и уникальный набор жирных кислот, необходимых для развития мозга и зрения ребенка.

Также Трифонова рассказала о правильном хранении грудного молока. Замораживание разрушает часть живых клеток и снижает активность некоторых ферментов, но основные питательные вещества и большинство иммунологических факторов сохраняются. В течение трех месяцев хранения замороженное молоко практически не теряет своих основных полезных свойств.

«Грудное вскармливание — это не экзамен и не проверка на "настоящую мать". Это навык, которому нужно учиться, и процесс, в котором имеет право быть трудно», — заключила профессор.