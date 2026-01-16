Профессор Ткачева назвала возраст до 36 лет периодом наивысшей физической активности человека
Возраст до 36 лет считается периодом наивысшей физической активности человека, после чего постепенно начинается процесс потери мышечной массы, который становится особенно интенсивным в старшем возрасте. Об этом предупредила читателей «Газеты.Ru» профессор, директор Российского геронтологического научно-клинического центра имени Пирогова Ольга Ткачева.
Специалисты отмечают, что такое явление, как саркопения, характеризующееся значительным уменьшением мышечной силы и массы тела, наблюдается у каждого десятого пожилого человека старше 60 лет, а среди тех, кому исполнилось 80 лет, оно встречается уже у половины пациентов.
Процесс старения мышц обусловлен целым рядом факторов, включая накопление повреждений клеток, нарушение процессов обновления тканей, уменьшение количества нервных импульсов, управляющих работой мышц, а также воспалительные процессы и изменения в эндокринной системе организма.
Поэтому поддержание активного образа жизни, правильное питание и физическая нагрузка важны для сохранения нормального функционирования мышц и предотвращения последствий саркопении.