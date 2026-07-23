Профессор Шмаков отметил, что критический возраст для проверки репродуктивного потенциала — после 35 лет

Современные женщины все чаще откладывают рождение первого ребенка из-за работы и желания «пожить для себя». Однако возраст влияет на репродуктивные возможности организма. Профессор Роман Шмаков рассказал KP.RU о новых возможностях в этой области.

По его словам, в России женщины могут бесплатно проверить свой репродуктивный резерв и даже заморозить собственные яйцеклетки при сниженном запасе. Он подчеркнул, что такая возможность доступна только в нашей стране.

Шмаков отметил, что критический возраст для проверки репродуктивного потенциала — после 35 лет. Если к этому времени у женщины нет детей, стоит задуматься о проверке. В 40 лет ситуация уже более сложная. Поэтому важно не откладывать планирование беременности.

Эксперт также отметил, что криоконсервация яйцеклеток — это не панацея, а инструмент на определенный период. Рождение ребенка лучше планировать в молодом возрасте.

Шмаков подчеркнул, что новое медицинское оборудование и методы диагностики позволяют выявлять генетические патологии и аномалии на ранних сроках беременности. Кроме того, внедрена программа «Школа материнства», которая включает пять посещений за беременность с участием обоих родителей.

«При тяжелых осложнениях мы используем современные технологии, такие как роботическая хирургия, операции при врастании плаценты и фетальная хирургия», — добавил Шмаков.

Он также отметил, что почти в 95–100% случаев беременность можно сохранить при онкологическом диагнозе, если начать лечение вовремя.