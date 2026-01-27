Профессор Шеина посоветовала не мыть овощи и фрукты перед тем, как убирать их в холодильник

Овощи и фрукты не следует мыть перед тем, как убрать их в холодильник, так как это способствует их быстрой порче. Исключение составляет лишь виноград. Об этом «Газете.Ru» сообщила доктор биологических наук, профессор кафедры гигиены Института профилактической медицины имени З. П. Соловьева Пироговского Университета Минздрава России Наталья Шеина.

Эксперт объяснила, что после мытья на поверхности фруктов и овощей остается влага, которая приводит к гниению. Если овощи сильно загрязнены, их рекомендуется слегка подсушить и очистить сухой тканью или щеткой. Виноград же следует промыть, тщательно просушить, поместить в бумажный пакет и затем убрать в холодильник.

Специалист также подчеркнула, что фрукты и овощи следует хранить в разных контейнерах, поскольку большинство овощей выделяет этилен — газ, который ускоряет созревание и порчу соседних плодов.

Кроме того, по словам ученой, у корнеплодов, таких как свекла, редис и морковь, необходимо срезать ботву, оставляя лишь небольшой хвостик, иначе овощ быстро завянет. Зелень следует хранить в полиэтиленовом пакете в холодильнике, но не долго, так как она активно испаряет влагу.

Биолог отметила, что экзотические фрукты (бананы, киви и другие), а также помидоры, дыни и тыквы лучше сохраняют вкус и аромат при комнатной температуре. Картофель и морковь же требуют более прохладного, сухого и темного места для хранения.