Профессор Ревнова заявила, что стрессы для школьника заканчиваются болезнями

Доктор медицинских наук, профессор и заведующая кафедрой поликлинической педиатрии имени академика А. Ф. Тура в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом университете Мария Ревнова в беседе с «Петербургским дневником» подчеркнула, что как для взрослых, так и для детей стрессовые ситуации часто приводят к заболеваниям.

По ее мнению, ключевыми факторами являются психологический комфорт и сбалансированное питание. Когда человек испытывает страх или негативные эмоции, его организм начинает адаптироваться к этому, что приводит к снижению иммунитета и повышенной восприимчивости к инфекциям (сначала вирусные, затем бактериальные), а также к различным болям, например, в животе.

Стресс — одна из основных причин недомоганий у детей в начале учебного года. Важно, чтобы в семье царила спокойная и комфортная атмосфера. Не стоит навязывать идею, что школа — это исключительно позитивный опыт. Это новшество, которое может вызывать различные эмоции у каждого. Ревнова также призвала учителей быть более мягкими и спокойными в общении с учениками, отметив, что спокойствие взрослых напрямую влияет на здоровье детей.