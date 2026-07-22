Профессор РАНХиГС Дехтярь предостерегла от обращения к врачу при легком отравлении в последний день отпуска за рубежом

Профессор РАНХиГС Галина Дехтярь в эфире радиостанции «Говорит Москва» порекомендовала не обращаться за медицинской помощью в случае легкого отравления в последний день отпуска за границей. По ее словам, это может привести к госпитализации.

Эксперт отметила, что при недомогании в аэропорту лучше отправиться в бизнес-зал, где можно прийти в себя и отдохнуть.

«Вызов врача в аэропорт может закончиться вашей госпитализацией, вам это не надо», — подчеркнула она.

Дехтярь добавила, что в случае отравления, связанного с глотанием воды во время плавания или некачественным питанием, важно иметь при себе желудочно-кишечные антибиотики. Это позволит избежать лишних хлопот с поиском лекарств в аптеках за рубежом.