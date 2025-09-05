Профессор РАН Строкова заявила, что вода с лимоном не сжигает калории без диеты

Профессор РАН, заведующая кафедрой гастроэнтерологии и диетологии Пироговского университета Татьяна Строкова в разговоре с сайтом «Газета.Ru» развеяла миф о том, что вода с лимоном способствует похудению.

Специалист подчеркнула, что для поддержания нормального веса необходимо рациональное питание, соответствующее физиологическим потребностям с учетом возраста, пола и физической активности.

«Если человек имеет избыточную массу тела и ожирение, ни один продукт при регулярном его применении не поможет снизить вес», — привели слова Строковой «Известия».

Доктор добавила, что минимизировать перекусы и составить сбалансированный рацион можно только после консультации диетолога. Регулярный прием напитков с лимоном может быть вреден для пациентов с гиперацидными состояниями. По словам врача, большое количество витамина С в лимоне может иметь негативные последствия для людей с заболеваниями ЖКТ и склонностью к мочекаменной болезни.