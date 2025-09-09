Профессор Продеус заявил, что аспирин противопоказан людям со склонностью к кровотечениям

Аспирин может быть как полезным, так и опасным для здоровья человека, в зависимости от ситуации. Об этом рассказал врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с ИА НСН .

Специалист отметил, что аспирин противопоказан людям с повышенной склонностью к кровотечениям. При этом, по его словам, лекарство может спасти жизнь, если принимается по назначению врача.

Продеус подчеркнул, что любое лекарство лучше не пить без назначения врача, и напомнил, что даже самое формально безопасное лекарство имеет показания и противопоказания, побочные действия.

В свою очередь, доктор Александр Мясников заявил, что аспирин — самое опасное лекарство, которое убивает людей. Он заявил, что препарат может провоцировать серьезные кровотечения, в том числе желудочно-кишечные, и кровоизлияния в мозг.