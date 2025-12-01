Профессор Продеус связал эпидемию детского ожирения с ростом числа родов путем кесарева сечения

К факторам специалист также отнес увеличение количества родов путем кесарева сечения.

«К сожалению, все больше женщин выбирают кесарево сечение без определенных показаний: например, в спорной ситуации они предупреждают врача, что для них предпочтителен именно такой способ родоразрешения», — отметил эксперт.

Он напомнил, что такой способ представляет собой хирургическое вмешательство, в ходе которого плод не проходит естественным путем через родовые пути матери, что препятствует формированию уникальной микрофлоры организма ребенка — материнской микробиоты. Этот фактор имеет огромное значение для последующего развития иммунных и гормональных механизмов детского организма.

К тому же послеродовой период восстановления у матерей протекает тяжелее, затрудняя кормление грудью, вследствие чего многие младенцы переходят на искусственное питание, которое также способствует развитию ожирения.