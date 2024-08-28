Профессор Попов рассказал, что мигрень можно притупить с помощью правильного рациона

Для облегчения боли при мигрени необходимо соблюдать правильный режим питания, пить больше жидкости и включать в рацион овощи, а также продукты, богатые магнием и жирными кислотами Омега-3. Об этом НСН рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов.

По его словам, мигрень может быть спровоцирована биологически активными веществами, содержащимися в некоторых продуктах, таких как шоколад и красное вино, которые могут запускать болевой синдром. Однако есть и такая пища, которая может помочь облегчить боль.

Важным аспектом является достаточное потребление жидкости, включая умеренное количество чая и кофе. Продукты, богатые магнием (например, миндаль и кешью), и жирные кислоты Омега-3 (содержатся в жирной рыбе и льняном масле) также полезны при мигрени. Важно следить за тем, чтобы Омега-3 не была окисленной, поскольку в некоторых биологически активных добавках она может терять свои свойства из-за технологий производства.

Овощи также оказывают положительное воздействие, поддерживают организм, стимулируют обмен веществ и помогают избежать триггеров, вызывающих болевые реакции, добавил врач.