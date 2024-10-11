Профессор Попов: препарат от диабета «Оземпик» имитирует действие гормона
«Оземпик» — препарат для взрослых пациентов с диабетом второго типа. Какой принцип действия имеет лекарство, рассказал профессор и доктор медицинских наук Владимир Попов в беседе с RT.
По его словам, средство имитирует активность гормона, вырабатываемого при нахождении пищи в желудке. В результате поджелудочная железа может производить инсулин при высоком уровне глюкозы.
Эксперт предупредил, что «Оземпик» следует принимать только по предписанию врача. При назначении учитываются состояние человека и другие сопутствующие заболевания.
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