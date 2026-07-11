Профессор ПНИПУ Волкова указала на способность горького шоколада снижать давление

Ученые Пермского Политеха рассказали о пользе горького шоколада для организма человека. Об этом сообщило Ura.ru .

Профессор кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха и доктор медицинских наук Лариса Волкова отметила, что активные компоненты шоколада помогают организму вырабатывать оксид азота, который расслабляет и расширяет артерии. Это способствует ускорению кровотока и снижению давления.

Однако у горького шоколада есть и противопоказания. Его не рекомендуется употреблять при аллергии, индивидуальной непереносимости, ожирении, подагре, заболеваниях желчного пузыря, гипертонии, мигрени, почечнокаменной болезни, а также в детском возрасте до трех лет и в период грудного вскармливания.