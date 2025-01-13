Профессор Москалев заявил, что кратковременные стрессы укрепляют организм

Прожить долгую и здоровую жизнь можно, придерживаясь ряда правил. О них рассказал доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев в интервью kp.ru .

По словам специалиста, разнообразное питание необходимо для управления генами. Он посоветовал придерживаться принципа «радуги на тарелке», чтобы на ней были ингредиенты разных цветов.

Регулярные физические нагрузки, как и грамотное питание, вносят мощный вклад в здоровое долголетие. Помимо тренировок можно уделять внимание так называемой микроактивности: готовка, уборка, работа в саду и так далее.

Умеренные кратковременные стрессы тренируют и укрепляют организм. В тоже время хронические, наоборот, истощают и ускоряют процессы старения, отметил Москалев.