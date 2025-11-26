Профессор Москалев рассказал, что грибы, ягоды и фисташки помогают замедлить процесс старения

Питание играет важную роль в продлении жизни и замедлении процесса старения. Директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ имени академика Б.В. Петровского, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев рассказал KP.RU о результатах своего исследования, опубликованного в авторитетном международном научном журнале.

Ученый пояснил, что старение — это не единичный процесс, а система взаимосвязанных механизмов. Эксперименты на животных показали, что определенные вещества из обычной еды и растений могут замедлить развитие неблагоприятных возрастных изменений.

«Важно учитывать, что это не были клинические исследования на людях. Поэтому в нашей научной работе мы говорим именно о потенциальных диетических геропротекторах, то есть "защитниках" от старения», — уточнил профессор.

Москалев перечислил некоторые продукты, которые помогают противостоять механизмам старения. Среди них — грибы, лук, яблоки, ягоды, капуста, редис, репа и зеленый чай. Кроме того, имбирь и солодка помогают улучшить качество «уборки» в клетках.

Пшеница, соя, грибы, выдержанные сыры содержат сперминдин, который запускает программы «самоочистки». Красный виноград, арахис, фисташки, грецкий орех содержат ресвератрол, который улучшает качество «уборки» в клетках.

«Наибольший эффект дадут не одиночные добавки, а комбинации веществ, которые перекрывают разные механизмы старения», — подчеркнул ученый.