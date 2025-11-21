Профессор Москалев назвал качественный сон одним из доступных способов замедлить старение

Профессор Алексей Москалев рассказал KP.RU , что один из доступных способов замедлить старение — это качественный сон. Необязательно спать много часов, главное — чтобы сон был глубоким.

Следить за фазами сна помогают умные часы или фитнес-браслеты. Именно во время глубокой фазы организм восстанавливается и «чинит» себя на клеточном уровне, написал ОТР.

«В эту фазу сна на техобслуживание уходит все тело: выделяются гормон роста и ряд других гормонов, которые отвечают за регенерацию. То есть омолаживается и восстанавливается весь организм», — объяснил профессор.

Постоянный недосып и поверхностный сон ускоряют износ организма и негативно влияют на здоровье.