Профессор Морозов: в клубнике можно обнаружить яйца аскарид

Красивая и съедобная клубника может быть заражена паразитами. Так, на некоторых ягодах нередко обнаруживаются яйца аскарид, сообщил профессор Сеченовского университета Евгений Морозов Пятому каналу.

По словам специалиста, эти крупные паразиты отбирают питательные вещества у своего хозяина. Они также могут вызвать аскаридоз, который, в свою очередь, способен спровоцировать синдром раздражения головного и спинного мозга, сообщил сайт kp.ru.

Чтобы на клубнике не остались яйца паразитов, нужно несколько минут подержать ягоду в растворе соли или соды, отметил Морозов.