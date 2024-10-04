Профессор Малинникова призвала не принимать противовирусные препараты самостоятельно

Самовольное назначение противовирусных средств должно быть строго минимизировано. Об этом НСН расксазала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО, инфекционист и профессор Елена Малинникова.

Она подчеркнула, что резистентность проявляется не только у бактерий, но и у вирусов, что представляет собой проблему глобального масштаба.

По ее словам, существует ограниченное количество противовирусных препаратов, и их разработка весьма сложна, поскольку вирусы находятся внутри клеток. Борьба с вирусом всегда сопряжена с трудностями: нужно либо уничтожить клетку, либо как-то вмешаться в процесс размножения вируса.

Следует стремиться к тому, чтобы назначение прямых противовирусных средств стало столь же ограниченным, как и использование антибактериальных препаратов. В настоящее время самолечение приводит к тому, что врачи оказываются в затруднительном положении и могут лишь помочь пациентам справиться с инфекцией, добавила«Свободная пресса».