Профессор Малхасян призвал пациентов с мочекаменной болезнью отказаться от употребления пива

Уролог-онколог, врач высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Виген Малхасян в беседе с KP.RU предупредил, что влияние пива на мочевыделительную систему неоднозначно.

Специалист объяснил, что, несмотря на снижение риска формирования камней в почках на 41% благодаря мощному диуретическому эффекту пива, его употребление может создать условия для камнеобразования. Алкогольный напиток временно увеличивает выведение жидкости из организма, но последующее обезвоживание создает благоприятные условия для формирования камней.

Кроме того, по словам медика, в пивных дрожжах содержится большое количество пуринов, которые увеличивают уровень мочевой кислоты. Это делает пиво абсолютно неприемлемым для пациентов с мочекаменной болезнью. В связи с этим регулярное употребление напитка может принести больше вреда, чем пользы.