Профессор Литвинова объяснила, чем мясной бульон полезен при простуде

Заведующий кафедрой технологии и биотехнологии мяса и мясных продуктов Университета РОСБИОТЕХ, профессор, доктор технических наук Елена Литвинова рассказала, что мясной и костный бульоны помогают при простуде за счет аминокислот, коллагеновых пептидов и минеральных веществ, сообщает Life.ru .

Литвинова объяснила, что куриный бульон при простуде полезен не только как домашнее средство, но и с научной точки зрения.

По ГОСТ, пищевой бульон готовят при варке мяса, субпродуктов, костей или костного остатка с добавлением жира и вкусоароматических компонентов. Выделяют мясные, мясокостные и костные бульоны.

Литвинова уточнила, что при нагревании белки мяса денатурируют, а часть влаги, экстрактивных и минеральных веществ переходит в воду. Этот процесс усиливают более долгая варка, большее количество воды и мелкая нарезка мяса.

«Мясные и костные бульоны полезны благодаря высокому содержанию аминокислот, пептидов коллагена и минеральных веществ. Эти компоненты способствуют восстановлению слизистой оболочки кишечника, укреплению иммунитета, уменьшению воспалительных процессов и поддержанию здоровья суставов», — отметила профессор.

По ее словам, цистеин помогает разжижать слизь и облегчать симптомы простуды, а глицин дает иммуномодулирующий эффект. Теплый бульон также поддерживает пищеварение и помогает сохранять водно-солевой баланс за счет натрия, калия и магния.