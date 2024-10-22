Профессор Лесняк назвала курение ключевым фактором развития остеопороза

Остеопороз развивается с возрастом и, как правило, протекает без симптомов. Заподозрить о нем можно при появлении переломов костей, однако этот факт говорит уже об осложненном течении болезни, заявила профессор, доктор медицинских наук Ольга Лесняк в эфире телеканала «Санкт-Петербург» .

Один из факторов риска остеопороза заключается в курении. Вдыхание едкого дыма вредит не только легким, но и негативно отражается на состоянии скелета. По достижению возраста 50 лет рекомендуется проводить регулярные медицинские обследования.

Чтобы не доводить ситуацию до переломов, важно оценить уровень хрупкости костей. Для этого существует специальная техника диагностики — денситометрия, отметила специалист.