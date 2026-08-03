Профессор Ларина рассказала, что ночная сменная работа может сократить длительность и снизить качество сна

Ночная работа и недостаток сна могут привести не только к повышению давления и проблемам с сердцем, но и вызвать другие серьезные нарушения в организме. Доктор медицинских наук, профессор Вера Ларина рассказала RuNews24.ru , что ночная сменная работа может сократить длительность и снизить качество сна.

Это нарушает умственную и физическую работоспособность, способствует развитию усталости и когнитивных изменений. Со временем повышается риск развития хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых.

По словам эксперта, у молодых людей, которые спят недостаточно или у них нарушен сон, вероятность развития артериальной гипертензии почти в два раза выше по сравнению с ровесниками, у которых нет таких проблем со сном.

Исследователи по всему миру изучают, как нарушение сна влияет на развитие хронических заболеваний, включая онкологические. Они анализируют патофизиологические и биологические механизмы, чтобы понять причинно-следственные связи и рассматривать инсомнию как потенциальный фактор риска злокачественных новообразований.

Расстройство сна имеет многофакторную природу и связано с изменением регуляции различных систем организма, повышенной активностью нервной системы, эмоциональным стрессом, генетической предрасположенностью и другими факторами. Одна из важнейших функций сна — восстановление иммунной системы.

Профессор Ларина также отметила, что недостаток сна может привести к менее активному образу жизни, вредным привычкам и нездоровому питанию. Все это увеличивает риск различных заболеваний. Однако можно снизить этот риск, отказавшись от курения, поддерживая нормальную массу тела и соблюдая правила безопасного пребывания на солнце в жаркий период.