Профессор Ларина: посещение бассейнов может обернуться заражением корью и краснухой

При посещении общественных мест в ноябре–декабре существенно повышается риск заражения вирусными и бактериальными инфекциями. Об этом сообщила профессор и заведующий кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Вера Ларина в беседе с Life .

Специалист подробнее рассказала об опасности визитов в бассейн, сауну или баню. Именно там есть вероятность подхватить ветряную оспу, краснуху, корь, эпидемический паротит, аденовирусную инфекцию, менингококковую инфекцию, дифтерию и скарлатину.

По словам медика, нахождение в бассейне или аквапарке также может привести к развитию конъюнктивита, микобактериоза, аденовирусных, ротавирусных и энтеровирусных инфекций. Кроме того, при плавании существует опасность заражения грибком.