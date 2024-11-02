Профессор Лактионов: 80% случаев рака легких приходятся на курящих мужчин старше 55 лет
Каждый год в России фиксируют порядка 45-50 тысяч новых пациентов с раком легкого. Средний портрет больного с опухолью обычно ассоциируется со стажем курения, отметил профессор и первый заместитель директора НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Константин Лактионов в беседе с «Известиями».
По его словам, 80% случаев приходятся на мужчин старше 55-60 лет, имеющих соответствующую вредную привычку.
«Людям, входящим в данную группу риска, рекомендуется регулярно проходить рентгенологическое обследование, а при подозрении на развитие опухоли — компьютерную томографию», — заявил эксперт.
Он также добавил, что оставшиеся 20% случаев — пациенты, у которых развитие недуга связано с генетическими особенностями неврожденного характера.