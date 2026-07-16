Профессор Корякин рассказал о влиянии жары на менструальный цикл

Профессор Михаил Корякин рассказал в беседе с aif.ru о влиянии жаркой погоды на менструальный цикл женщин.

По словам профессора, высокая температура — это стресс для организма. Эмоциональное напряжение влияет на нервную и эндокринную системы.

Как пояснил специалист, из-за стресса надпочечники вырабатывают больше кортизола, что может сбить овуляцию и подавлять выработку гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ) в гипоталамусе, который регулирует женский цикл.

Также из-за жары происходит обезвоживание, при котором сужаются сосуды матки, что может усилить боли. Потеря магния и калия может обострить предменструальный синдром. В результате появляются раздражительность, тянущие боли внизу живота, болезненность груди, отеки и головные боли, добавил сайт KP.RU.