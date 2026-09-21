Профессор Корякин: климакс нельзя существенно отсрочить

Менопауза наступает прежде всего из-за генетически обусловленного истощения резерва яичников. Доказанных способов заметно отложить ее нет, сообщил профессор, доктор медицинских наук Михаил Корякин, передает aif.ru .

Возраст наступления менопаузы во многом совпадает со сроками у матери. Образ жизни может лишь незначительно повлиять на этот процесс. Исследования препаратов для замедления старения яичников продолжаются, но до клинического применения пока далеко.

Корякин подчеркнул, что массаж, биологически активные добавки и другие способы «омоложения яичников» не имеют доказанной эффективности. При легких симптомах менопаузы врачи обычно рекомендуют корректировать образ жизни. При выраженных проявлениях могут назначить негормональные рецептурные препараты.

Менопаузальная гормональная терапия помогает уменьшить приливы, ночную потливость, нарушения сна и сухость влагалища. Эстрадиол также замедляет потерю костной массы. Наибольшую пользу терапия приносит при начале в течение 10 лет после последней менструации или до 60 лет.

При подборе лечения врач учитывает риски. Комбинированная терапия немного повышает вероятность рака молочной железы, а таблетки увеличивают риск тромбозов, пишут «Известия».

Если матка сохранена, эстрадиол необходимо сочетать с прогестероном, иначе повышается риск рака эндометрия. Трансдермальные формы эстрадиола, включая гели и пластыри, практически не повышают риск образования тромбов.