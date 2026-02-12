Профессор Корабельникова отметила, что переедание перед сном может стать одной из причин ночных кошмаров

Профессор Сеченовского университета Елена Корабельникова рассказала KP.RU о том, когда ночные кошмары могут быть нормой, а когда — поводом для обращения к врачу.

По словам эксперта, ночные кошмары могут возникать у здоровых людей в ответ на стресс, переутомление, переедание перед сном или непривычные условия. Однако если кошмары снятся чаще одного раза в неделю, имеют повторяющиеся сюжеты или возникают на фоне заболевания, это может быть признаком патологии.

«Мы проводили исследование, которое показало: при бессоннице частота ночных кошмаров выше. Если же засыпание, качество сна у человека улучшается, то кошмаров становится меньше», — отметила профессор.

Также врач посоветовала для быстрой самопомощи при ночном кошмаре использовать техники расслабления, например, глубокое дыхание и повторять фразу: «Это всего лишь сон, мне это приснилось». Важно переключить внимание на что-то внешнее: считать вслух, называть слова на одну букву, а также воспользоваться физическими методами: умыться прохладной водой, открыть окно.

Если же кошмары становятся навязчивыми, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам, заключила Корабельникова.