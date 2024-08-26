Профессор Копылов: перестройка образа жизни поможет снизить артериальное давление без лекарств

Профессор-кардиолог, доктор медицинских наук Филипп Копылов в беседе с изданием kp.ru рассказал, каким образом можно снизить артериальное давление без использования лекарственных препаратов.

Сперва медицинские специалисты рекомендуют своим пациентам перестроить образ жизни: добавить физические нагрузки, ограничить соль, уменьшить количество алкоголя, добавить в рацион питания больше полезных продуктов.

«Исследования и практика показывают, что это может привести к нормализации давления без приема препаратов», — сообщил профессор.

Однако пациентам, у которых показатели давления уже слишком высокие, перечисленные меры не отменяют приема препаратов, добавил Копылов.

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