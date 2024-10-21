Профессор и доктор медицинских наук Александр Коньков назвал антибиотикорезистентность острой проблемой современной медицины. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, из-за устойчивости бактерий к антибиотикам инфекции, которые раньше легко лечились, становятся смертельно опасными.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году от инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами, могут ежегодно погибать около 10 миллионов человек», — отметил врач.

На взгляд Конькова, человечество может вернуться к эпохе, предшествующей открытию пенициллина. Кроме того, есть риск, что многие операции станут слишком опасными из-за вероятности осложнений, добавил медик.