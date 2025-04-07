Профессор Коньков: головная боль чаще 15 раз в месяц — симптом опасных болезней

Головная боль у взрослого человека не должна возникать чаще одного-двух раз в месяц. Об этом сайту Lenta.ru рассказал заслуженный врач России, профессор в РОСБИОТЕХе Александр Коньков.

По словам доктора, головная боль может быть симптомом опасных заболеваний, если возникает чаще 15 раз в месяц. У ребенка таких болей вообще не должно быть.

При наличии рвоты, нарушения зрения, слабости или онемения нужно срочно обратиться к врачу, предупредил специалист. Эти признаки могут свидетельствовать об инсульте.

Использование гаджетов больше 12 часов может вызвать головную боль, пояснил Коньков. Яркий экран смартфона провоцирует напряжение глаз и дополнительную нагрузку на зрение. Также при этом человек часто забывает пить воду, и причиной недомогания становится обезвоживание.