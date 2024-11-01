Профессор Кириленко: во время чаепития можно съесть бутерброд с творогом, но не с сыром или маслом

Кроме всеми известных антиоксидантов, в состав чая входит кофеин, повышающий артериальное давление. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» рассказал профессор, доктор медицинских наук Николай Кириленко.

Медик заметил, что лучшее время для употребления чая — это утро или обеденный перерыв на работе. У тех, кто употребляет чай поздно вечером, могут начаться проблемы со сном, написал сайт kp.ru.

Комментируя всевозможные перекусы, которые сочетают с чаем, врач призвал отказаться от бутербродов с сыром и маслом. А вот бутерброды с творогом, на взгляд Кириленко, вполне подойдут к горячему напитку.

Профессор уточнил, что белый чай считается самым полезным, поскольку содержит больше всего антиоксидантов и меньше всего кофеина.