Профессор Калинченко объяснила, почему после 4 лет вместе пропадает сексуальное желание

Через четыре года совместной жизни спонтанное сексуальное желание часто снижается, а близость начинает восприниматься как семейная. Об этом Life.ru рассказала доктор медицинских наук, профессор Светлана Калинченко.

Снижение спонтанного желания после нескольких лет совместной жизни — частое явление, отметила эксперт Калинченко. По ее словам, к четвертому году мозг привыкает к партнеру, делая его «безопасным и предсказуемым», что хорошо для привязанности, но не поддерживает желание. Привязанность требует безопасности, а эротическое желание — дистанции и новизны. Когда все сливается в быт, желание гаснет не потому, что партнер плохой, а из-за исчезновения эротической дистанции.

Отвращение часто маскирует гнев, разочарование или нарушенные границы. Тело может «отталкивать» партнера раньше, чем человек сформулирует проблему. Желание также падает в ролях «сиделки» или «менеджера быта», если один из партнеров стал инфантильным. Снижают либидо хронический стресс, недосып, депрессия и некоторые медикаменты.

Среди красных флагов эксперт назвала сильное отвращение с паникой, опыт насилия, давление со стороны партнера и потерю чувства безопасности. К специалисту стоит обратиться, если это разрушает отношения и вызывает страдание.