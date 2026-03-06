Профессор Ионов предупредил, что запущенный конъюнктивит может привести к потере зрения

Неприятные ощущения в глазах часто свидетельствуют о развитии конъюнктивита, способного вызвать серьезные проблемы со зрением. Об этом предупредил профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов в беседе с «Газетой.Ru» .

По словам эксперта, основные признаки заболевания включают отек век, покраснение белка глаз, ощущение постороннего предмета и дискомфорт. Наиболее распространенной причиной является аденовирусная инфекция, которая также поражает лимфоузлы шеи и ЖКТ.

При вирусном конъюнктивите возможны прозрачное выделение из глаз, иногда сопровождающиеся пленочным образованием, склеивающим веки, либо вовлечением в патологический процесс роговицы глаза (кератоконъюнктивит).

Опаснее всего ситуация становится при присоединении бактериальной инфекции, особенно гонококковой природы, приводящей к серьезным повреждениям глаз и возможной утрате зрения. Симптомы конъюнктивита сходны с проявлениями аллергии, поэтому важно проконсультироваться у специалиста перед началом лечения, заключил Ионов.