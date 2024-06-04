Профессор Ионов предупредил, что стресс может привести к выпадению волос

Сильный стресс негативно влияет на весь организм в целом, однако часто сначала страдают волосы. Об этом «Известиям» рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

Он объяснил, что здоровье волос зависит от гормонального фона. Если он нарушен, то человек может начать терять шевелюру. Так происходит и при сильном стрессе, который сопровождается выбросом адреналина.

«Чтобы волосы были в порядке, нужно следить за гормональным статусом, периодически принимать необходимые для здоровья волос витаминные и минеральные комплексы», — отметил эксперт.

Он также посоветовал есть больше как можно больше фруктов и овощей. При этом выбор стоит делать в пользу желтой, зеленой и оранжевой растительной пищи.