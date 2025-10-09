Профессор Ионов отметил пользу щелочных ингаляций при лечении фарингита

Кандидат медицинских наук, профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов рассказал Life.ru , что при насморке нужно бороться не с симптомами, а с причиной — вирусом.

Специалист отметил, что сосудосуживающие капли временно убирают выделения, но при частом применении вызывают зависимость и теряют эффективность. Он подчеркнул, что ринит часто сопровождается фарингитом, поэтому важно лечить оба состояния одновременно.

Эксперт отметил высокую эффективность иммуномодуляторов и препаратов из группы интерферонов. Также он посоветовал использовать щелочное хозяйственное мыло для профилактики насморка и щелочные ингаляции для лечения фарингита.

«Помогут щелочные ингаляции: растворите чайную ложку соды в 100 миллилитрах воды, немного подогрейте, чтобы шел пар, и дышите поочередно через нос и рот три–четыре раза в день», — уточнил профессор.

Для облегчения дыхания специалист порекомендовал прогревать носовые пазухи сваренным горячим яйцом или синей лампой.