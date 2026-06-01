Профессор Хачатрян рассказала о причинах сложных неврологических заболеваний у детей

Заведующая кафедрой детской неврологии Сеченовского университета, профессор Лусине Хачатрян рассказала «Известиям» о росте выявления сложных неврологических заболеваний у детей. Эти заболевания связаны с наследственными нарушениями, мутациями de novo, болезнями обмена и сочетанием неврологических и психиатрических симптомов.

Профессор подчеркнула, что в последние годы наследственные заболевания, включая хромосомные и генетические нарушения, вышли на первый план в детской неврологии. В сложных случаях часто удается выявить генетическую причину болезни.

Лусине Хачатрян отметила: «Во многих сложных случаях заболеваний, трудно поддающихся диагностике и коррекции, можно найти генетическую подоплеку». Это помогает в поиске новых методов лечения.

Также детский невролог должен учитывать сосудистые заболевания, аутоиммунные энцефалиты, митохондриальные нарушения и эпилептические энцефалопатии. Для их выявления требуется комплексное обследование, включая нейровизуализацию, ЭЭГ-мониторинг и генетические тесты.

Важным изменением стала тесная связь неврологических и психиатрических нарушений. У детей с задержками психоречевого развития часто страдают эмоциональная сфера, поведение и физическое состояние. Поэтому при выявлении неврологической патологии врачи рекомендуют консультацию психиатра.