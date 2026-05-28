Профессор Ершова предупредила, что остеопороз может развиваться долгое время почти незаметно

Остеопороз — серьезное заболевание, которое может длительное время протекать незаметно для человека, постепенно ослабляя костную ткань и увеличивая риск переломов. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор Ольга Ершова в беседе с aif.ru .

По словам эксперта, для остеопороза наиболее характерны переломы позвоночника, предплечья (от запястья до локтя) и бедра, в том числе шейки бедра.

«Последние без хирургической помощи (как правило, она заключается в установке эндопротеза или скреплении отломков металлоконструкцией) приводят к обездвиженности больного», — отметила специалист.

Она объяснила опасность недуга долгим отсутствием симптомов. При таком состоянии кости теряют прочность, но первые признаки становятся заметны уже после перелома, добавил сайт KP.RU.