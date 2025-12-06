Профессор Джеффери сравнил вред от светодиодных ламп с воздействием асбеста

Профессор нейробиологии Глен Джеффери из Университетского колледжа Лондона заявил, что светодиодные лампы могут быть опасны для здоровья человека. Он сравнил вред с воздействием асбеста, сообщил ОТР со ссылкой на Daily Mirror .

Специалист отметил, что светодиодные лампы излучают много синего света и практически не дают красного. Это может вызывать головную боль и нарушение сна, а также сильно напрягать глаза.

Джеффери рассказал о результатах экспериментов с мышами. По его словам, под воздействием света от светодиодных ламп митохондрии мышей снижали активность.