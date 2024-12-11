Профессор Дегтярева: слишком долгий сон у младенца может указывать на угнетение нервной системы

Слишком длительный сон ребенка первого месяца жизни нельзя игнорировать. Подобное явление может указывать на проблемы со здоровьем. Об этом рассказала профессор кафедры неонатологии Факультета дополнительного профессионального образования Пироговского Университета Мария Дегтярева в беседе с « Газетой.ru ».

По словам эксперта, средняя продолжительность сна младенца составляет примерно 16 часов.

«Это означает, что остальное время ребенок бодрствует. Он лежит с открытыми глазами. Так сказать, занимается первичным запечатлением: узнает и запоминает окружающие лица», — пояснила специалист.

Если малыш долгое время не просыпается и не просит еду, стоит обратиться к врачу. Дегтярева отметила, что такие признаки порой свидетельствуют о задержке психического развития или угнетении нервной системы.