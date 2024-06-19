Профессор Данилов заявил, что фастфуд ломает естественные биологические механизмы вознаграждения в организме

При употреблении фастфуда человек получает удовольствие, но не насыщается. Об этом KP.RU рассказал профессор-невролог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней Сеченовского университета Алексей Данилов.

Он объяснил, что человек может съесть очень большое количество вредной еды. Речь идет о бургерах, попкорне или подобной пище. Они дают чувство удовольствия, которое исчезает в тот момент, когда человек перестает есть эти продукты.

«Вы можете съесть два ведра попкорна, испытывая наслаждение. Но когда прекратите, возникнет уныние. Потому что ломаются естественные биологические механизмы вознаграждения», — объяснил эксперт.

Он добавил, что увлечение фастфудом приводит к регулярному перееданию. В результате человек набирает вес, что провоцирует ряд заболеваний. Чтобы выйти из порочного круга, нужно иметь большую силу воли, а порой не обойтись без помощи специалиста.