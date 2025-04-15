Профессор Дадали: прием парацетамола не влияет на мужскую репродуктивную функцию

Публикация в Daily Mail о негативном влиянии парацетамола на мужскую фертильность вызвала резонанс. По мнению профессора Владимира Дадали, краткосрочный прием препарата не представляет угрозы для мужской репродуктивной функции. Об этом он сообщил «Газете.Ru» .

«Краткосрочный прием парацетамола не влияет на мужскую репродуктивную функцию. Длительный же прием в высоких дозировках может быть опасен», — объяснил профессор.

Для улучшения мужской фертильности профессор рекомендует контролировать уровень цинка, магния и витаминов группы В, так как эти вещества важны для активности сперматозоидов.

Дадали также заверил, что женщинам кратковременный прием парацетамола тоже не нанесет вреда. Для повышения шансов на зачатие он посоветовал включить в рацион витамин B8 и следить за фертильным окном — с 12 по 15 день 28-дневного цикла.