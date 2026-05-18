Профессор Чутко заявил, что неконтролируемая тяга к покупкам может указывать на СДВГ у взрослых

Доктор медицинских наук, профессор Леонид Чутко, рассказал KP.RU , что неконтролируемая страсть к шопингу может быть проявлением синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) у взрослых.

По словам профессора, симптомы СДВГ у взрослых отличаются от детских. Если у детей наблюдается гиперактивность, то у взрослых она переходит в постоянное внутреннее беспокойство и тревожность. Импульсивность часто проявляется в неконтролируемой тяге к покупкам.

Также профессор отметил, что взрослые с СДВГ часто страдают от забывчивости, им трудно концентрироваться на работе, они срывают сроки и часто меняют место работы. Для них характерна нестабильность в личной жизни и частые разводы. Из-за проблем с вниманием они чаще попадают в дорожно-транспортные происшествия.

При этом синдром не входит в список диагнозов, запрещающих вождение. Профессор Чутко также опроверг миф о том, что люди с СДВГ более креативны. «Гиперфокус» — это не сверхспособность, а трудности с переключением между делами.