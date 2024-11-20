Профессор Чутко: при терапии одиночества нужно работать с чувством повышенной тревожности

В эпоху развития технологий и онлайн-общения все больше людей чувствуют себя одинокими. Порой такое ощущение возникает у полностью здоровых людей. Если одиночество начинает доставлять сильное беспокойство, необходимо принимать меры, рассказал профессор, доктор медицинских наук и руководитель Центра поведенческой неврологии Леонид Чутко в интервью kp.ru .

По его словам, чаще всего этому чувству подвержены люди с повышенным уровнем тревожности. Поэтому, прежде всего, нужно разбираться в причинах этой тревожности. При игнорировании проблемы могут появиться некоторые болезни, а также ухудшиться качество сна, что негативно отражается на состоянии здоровья.

В легких случаях оказать квалифицированную помощь может психолог. Однако, если человек страдает от одиночества и мучительной тревожности, необходимо обратиться к психотерапевту или психиатру, добавил Чутко.