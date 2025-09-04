Профессор Чуловская рассказала, что в России увеличилось количество заболеваний кистей рук

Согласно исследованию, проведенному в Китае, каждый пятый офисный сотрудник испытывает боли или онемение в области запястья и кистей рук. У многих работников диагностирован синдром запястного канала — одна из разновидностей «туннельного синдрома». Кистевой хирург, врач-травматолог-ортопед Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Ирина Чуловская в интервью kp.ru заявила, что заболеваниям кисти в нашей стране начали уделять пристальное внимание с 60-х годов прошлого века. Уровень помощи пациентам стал намного выше, но распространенность болезней кисти значительно выросла.

Профессор подчеркнула, что заболевания кисти могут быть вызваны чрезмерными нагрузками, травмами, воспалительными процессами и другими факторами. Доктор обратила внимание на болезнь Нотта («щелкающий палец»), при которой сдавливаются сухожилия сгибателей пальцев кисти. Если вовремя не начать лечение, из-за постоянной травматизации в узком канале возникают повреждения сухожилий.

Также Чуловская рассказала о «туннельных синдромах», которые развиваются при неблагоприятных изменениях в каналах, где проходят нервные стволы. Самый известный и распространенный — синдром карпального (или запястного) канала. Увеличение давления в канале вызывает боль, чувство скованности, снижение силы кисти, нарушение чувствительности.

Кистевой хирург призвала не игнорировать проблемы в кистях рук и своевременно обращаться за медицинской помощью.