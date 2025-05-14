Сомнолог и профессор Центральной государственной медицинской академии Роман Бузунов раскрыл в беседе с сайтом KP.RU одну из главных причин бессонницы.

По словам эксперта, всему виной — сидячий образ жизни. Доктор медицинских наук назвал это состояние «синдромом трех кресел»: кресла в автомобиле, на работе и у телевизора дома.

«В то время как физическая нагрузка — одно из лучших средств борьбы со стрессом, вызывающим бессонницу», — заявил специалист.

Бузунов также отметил, что многие жители больших городов спят дольше в выходные дни, создавая себе таким образом «социальный джетлаг». При этом «отсыпание» усугубляет проблемы со сном.