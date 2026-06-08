Профессор Буланов рассказал, что гормональные нарушения являются симптомом опухоли мозга

По словам специалиста, тревогу должны вызывать изменения в поведении, необычная головная боль, кратковременные «отключения», ощущение несуществующего запаха и гормональные нарушения. Однако не каждая головная боль или забывчивость сигнализируют об опухоли мозга.

Буланов подчеркнул, что насторожить должно изменение привычного состояния. Например, головная боль с тошнотой, рвотой или сонливостью, судорожные эпизоды, нарушение речи, зрения, координации или поведения, отметил сайт URA.RU.

Также среди симптомов могут быть раздражительность, безразличие, подозрительность, забывчивость и замедленность мышления. Признаки опухоли могут проявляться и в гормональных изменениях, особенно если затронут гипофиз. Это нерегулярный менструальный цикл, бесплодие, выделение молока из молочных желез вне беременности, снижение либидо и эректильная дисфункция.

При появлении судорожных приступов, потере контакта с реальностью, спутанности сознания и других тревожных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу.