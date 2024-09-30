Профессор Боряев связал распространение грибковых заболеваний с изменением климата

По данным ученых, опасные грибковые заболевания ежегодно приводят к смерти 3,8 миллиона человек. В беседе с RuNews24.ru профессор кафедры общей биологии и фармации медицинского факультета Университета «Синергия» Геннадий Боряев назвал причины распространения данных инфекций.

По его словам, влияние на ситуацию оказало общее глобальное снижение иммунного статуса человеческой популяции. В некоторых регионах увеличение количества заболеваний связано с изменением климата, пояснил эксперт.

Он также отметил, что за последние годы существенно продвинулись методы диагностики. В результате медики стали с большей точностью выявлять грибковые инфекции.