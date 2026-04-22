Профессор Бордан заявила, что употребление алкоголя после бариатрической операции может привести к быстрому опьянению

Доктор медицинских наук, профессор, бариатрический и пластический хирург Наталья Бордан сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» , что после бариатрической операции доза алкоголя, вызывающая опьянение, становится значительно меньше, особенно после шунтирующих операций.

«Человек быстро пьянеет, при этом он также быстро трезвеет», — отметила хирург.

Она подчеркнула, что если человек продолжит злоупотреблять алкоголем, то он может стать алкоголиком, несмотря на проведенную операцию.

Ранее Бордан предупредила о риске внезапной смерти во сне у пациентов с критическим ожирением из-за апноэ, при котором дыхание останавливается на несколько секунд и замедляет сердечный ритм. За ночь приступ может повториться до 50–70 раз.